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AGENDA · Le Pouliguen

Belle brocante, Place des Cirques, Le Pouliguen

vendredi 17 juillet 2026 · Place des Cirques · Le Pouliguen

Belle brocante, Place des Cirques, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Place des Cirques
Adresse
Boulevard de Civanam, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique

Belle brocante 17 juillet et 22 août Place des Cirques Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T08:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T08:00:00+02:00 – 2026-08-22T18:00:00+02:00

Ne manquez pas la belle brocante professionnelle de l’association Rétro Pouligue’n’roll. 

Buvette et restauration sur place. 

Ne manquez pas la belle brocante professionnelle de l’association Rétro Pouligue’n’roll. Buvette et restauration sur place.

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Ne manquez pas la belle brocante professionnelle de l’association Rétro Pouligue’n’roll. Buvette et restauration sur place. Loisirs Vide-grenier / Brocante

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