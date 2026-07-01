Belle brocante, Place des Cirques, Le Pouliguen

Informations pratiques

Belle brocante 17 juillet et 22 août Place des Cirques Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T08:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T08:00:00+02:00 – 2026-08-22T18:00:00+02:00

Ne manquez pas la belle brocante professionnelle de l’association Rétro Pouligue’n’roll.

Buvette et restauration sur place.

Ne manquez pas la belle brocante professionnelle de l’association Rétro Pouligue’n’roll. Buvette et restauration sur place.

Place des Cirques Boulevard de Civanam, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 65 73 62 »}, {« type »: « email », « value »: « poli.pascal@bbax.fr »}]

Ne manquez pas la belle brocante professionnelle de l’association Rétro Pouligue’n’roll. Buvette et restauration sur place. Loisirs Vide-grenier / Brocante