AGENDA · Le Pouliguen
Soirée moules frites, Bois, Le Pouliguen
jeudi 16 juillet 2026 · Bois · Le Pouliguen
Informations pratiques
Soirée moules frites Jeudi 16 juillet, 18h00 Bois Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T18:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T18:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00
Venez profiter d’une soirée moules frites !
Venez profiter d’une soirée moules frites !
Bois Rue Pierre 1er de Serbie, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « dropgaulois@gmail.com »}]
Venez profiter d’une soirée moules frites ! Venez profiter d’une soirée moules frites ! Loisirs Culinaire / Gastronomie
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