UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Pouliguen

Soirée moules frites, Bois, Le Pouliguen

jeudi 16 juillet 2026 · Bois · Le Pouliguen

Soirée moules frites, Bois, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Bois
Adresse
Rue Pierre 1er de Serbie, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique

Soirée moules frites Jeudi 16 juillet, 18h00 Bois Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T18:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T18:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00

Venez profiter d’une soirée moules frites !

Venez profiter d’une soirée moules frites !

Bois Rue Pierre 1er de Serbie, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « dropgaulois@gmail.com »}]
Venez profiter d’une soirée moules frites ! Venez profiter d’une soirée moules frites ! Loisirs Culinaire / Gastronomie

À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)