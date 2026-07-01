Soirée moules frites, Bois, Le Pouliguen

Informations pratiques

Soirée moules frites Jeudi 16 juillet, 18h00 Bois Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T18:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T18:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00

Venez profiter d’une soirée moules frites !

Venez profiter d’une soirée moules frites !

Bois Rue Pierre 1er de Serbie, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « dropgaulois@gmail.com »}]

Venez profiter d’une soirée moules frites ! Venez profiter d’une soirée moules frites ! Loisirs Culinaire / Gastronomie