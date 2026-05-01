Exposition Médiathèque Zénaïde Fleuriot Locmariaquer
Exposition Médiathèque Zénaïde Fleuriot Locmariaquer mardi 19 mai 2026.
Locmariaquer
Exposition
Médiathèque Zénaïde Fleuriot 2 bis rue de la plage Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-19
Exposition à la médiathèque: Laluhan, paroles d’arbre
Quand la photo et l’écriture se répondent
Gratuit
https://www.locmariaquer.bzh/agenda/exposition-a-la-mediatheque-laluhan-paroles-darbre/ .
Médiathèque Zénaïde Fleuriot 2 bis rue de la plage Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64
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English :
L’événement Exposition Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon