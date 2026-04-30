Locmariaquer

L’Ecume des livres, salon du livre de Locmariaquer

14 rue de la Victoire Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Le temps d’un weekend, les mots prendront le large, portés par celles et ceux qui les écrivent et par celles et ceux qui les aiment.

À travers rencontres, dédicaces, échanges et débats, nous souhaitons créer un espace où les livres

rapprochent, interrogent, émerveillent et ouvrent des chemins inattendus.

Au total, 17 auteurs et une maison d’édition seront présents pour ce deuxième chapitre de L’Écume des livres.

L’ouverture du salon aura lieu vendredi 19 juin à 19 h 45 au cinéma Ti Hanok à Auray avec la projection du film documentaire Rural , en présence du parrain, Franck Bouysse. Elle sera suivie d’un échange avec les spectateurs.

Samedi 20 juin de 10 h à 20 h et dimanche 21 juin de 10 h à 13 h sur le port de Locmariaquer

Bar, crêpes et galettes avec la Rouge Roulotte, et bar à huîtres sur place.

Gratuit Tout public

Nouveauté 2026 Une tombola est proposée ;tirage au sort le dimanche en début d’après-midi. .

14 rue de la Victoire Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 65 59 69 00

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English :

L’événement L’Ecume des livres, salon du livre de Locmariaquer Locmariaquer a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon