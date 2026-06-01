Concert Locmariaquer
Concert Locmariaquer samedi 13 juin 2026.
Locmariaquer
Concert
Eglise de Locmariaquer Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert donné par l’ensemble de musique de chambre MUSIC ART dirigé par Anne Corlobe .
Programme dédié à Jean Sébastien Bach: ouverture et suite en ré mineur, gavotte, fugue en sol mineur, 1er mouvement du concert brande bourgeois
Concert à 21h00
Gratuit .
Eglise de Locmariaquer Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 31 84
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English :
L’événement Concert Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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