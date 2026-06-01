Locmariaquer

Concert

Eglise de Locmariaquer Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert donné par l’ensemble de musique de chambre MUSIC ART dirigé par Anne Corlobe .

Programme dédié à Jean Sébastien Bach: ouverture et suite en ré mineur, gavotte, fugue en sol mineur, 1er mouvement du concert brande bourgeois

Concert à 21h00

Gratuit .

Eglise de Locmariaquer Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 31 84

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English :

L’événement Concert Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon