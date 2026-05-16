Exposition le banquet insolite Ruelle du Bronzo Locmariaquer
Exposition le banquet insolite Ruelle du Bronzo Locmariaquer mardi 30 juin 2026.
Locmariaquer
Exposition le banquet insolite
Ruelle du Bronzo Chapelle Saint Michel Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 15:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Le collectif Reg’Art de Locmariaquer vous invite à un insolite banquet des œuvres sur et autour d’une table.
Moment de partage et du bien vivre ensemble qui accompagne un évènement, le banquet est une tradition festive marquée par la richesse de la table, l’abondance des mets, la diversité des plats, la convivialité, la beauté du lieu et la richesse du mobilier. D’ailleurs quelques participants ont travaillé sur la réalisation d’une chaise inédite à partir d’un support unique.
Peinture, sculpture, mosaïque, collage, marqueterie, modelage, céramique, gravure, 17 artistes et artisans d’art proposeront aux visiteurs des œuvres originales, insolites et parfois saugrenues. Leurs regards décalés suggéreront d’échapper à l’ordre des choses, de sortir du banal, pour surprendre et étonner.
Moment festif et d’échange, cette exposition sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir que le banquet n’est pas seulement l’art de la table mais aussi un lieu d’expression original.
Tout public .
Ruelle du Bronzo Chapelle Saint Michel Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 07 30 44 53
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English :
L’événement Exposition le banquet insolite Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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