Marché artisanal Port Locmariaquer

Locmariaquer

Marché artisanal

Port Place Dariorigum Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tout les vendredis de l’été, le port de Locmariaquer s’anime et vous propose un marché nocturne d’artisanat local.

Les musiciens souhaitant venir animer le marché et jouer au chapeau sont les bienvenus.

En cas d’intempéries, le marché peut être annulé, .

Port Place Dariorigum Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 32

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT 56