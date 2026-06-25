Locmariaquer

Escales Photos, le festival du Mor Braz

Le Bourg Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-07-04

Des expositions grand format

Le festival du Mor Braz accroche depuis 2013 des reportages photos dans 6 communes de la Baie de Quiberon Locmariaquer, Saint-Pierre-Quiberon, Arzon, Plouharnel, Le Palais (Belle-Île-en-Mer) et Houat.

À l’occasion des 200 ans de la photographie en France, Escales Photos met à l’honneur les expressions monochromes du regard photographique sur la Bretagne.

Cette édition propose un dialogue entre mémoire et création contemporaine à travers les œuvres de deux grandes figures de la photographie bretonne, Pierre Jamet et Michel Thersiquel, et celles de quatre photographes d’aujourd’hui Serge Picard, Irène Jonas, Mickaël Pouliquen et Yoann Segalen.

Pierre Jamet et Michel Thersiquel ont été des témoins privilégiés de la Bretagne du xxème siècle. Leurs images racontent un territoire ancré dans ses traditions, tout en observant les transformations de la société bretonne au fil du temps. Véritables madeleines de Proust, leurs photographies évoquent une mémoire collective encore vivante. Cette exposition est présentée à Locmariaquer.

Comme chaque année, le festival propose également une sélection d’expositions marquantes des éditions précédentes:

A Locmariaquer, est présenté Daily Bread de Gregg Segal: une exploration des habitudes alimentaires des enfants à travers le monde.

Une initiative culturelle gratuite & ouverte à tous. .

Le Bourg Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 63 03 23 64

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English :

L’événement Escales Photos, le festival du Mor Braz Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon