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Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer

Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Camping municipal de la Falaise
Ville
56740 Locmariaquer
Département
Morbihan
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Locmariaquer

Lectures pour les petites oreilles

Camping municipal de la Falaise Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Venez retrouver Betty et Thérèse pour de nouvelles histoires à destination des petits au camping municipal de la Falaise

Racontages pour les 3-7 ans

Gratuit   .

Camping municipal de la Falaise Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64 

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English :

L’événement Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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