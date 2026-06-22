Locmariaquer

Lectures pour les petites oreilles

Camping municipal de la Falaise Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez retrouver Betty et Thérèse pour de nouvelles histoires à destination des petits au camping municipal de la Falaise

Racontages pour les 3-7 ans

Gratuit .

Camping municipal de la Falaise Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon