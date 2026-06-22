Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer
Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer mercredi 15 juillet 2026.
Locmariaquer
Lectures pour les petites oreilles
Camping municipal de la Falaise Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Venez retrouver Betty et Thérèse pour de nouvelles histoires à destination des petits au camping municipal de la Falaise
Racontages pour les 3-7 ans
Gratuit .
Camping municipal de la Falaise Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64
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English :
L’événement Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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