Locmariaquer

Concours de pétanque

Stade Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concours de pétanque de l’été, organisé par le Locmariaquer Pétanque Club (LPC)

Ouvert à tous .

Stade Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 45 98

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English :

L’événement Concours de pétanque Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon