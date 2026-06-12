Concours de pétanque Locmariaquer
Concours de pétanque Locmariaquer jeudi 16 juillet 2026.
Locmariaquer
Concours de pétanque
Stade Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concours de pétanque de l’été, organisé par le Locmariaquer Pétanque Club (LPC)
Ouvert à tous .
Stade Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 45 98
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English :
L’événement Concours de pétanque Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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