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Sklaeren improviconteuse Locmariaquer

Sklaeren improviconteuse Locmariaquer mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Jardin du presbytère
Ville
56740 Locmariaquer
Département
Morbihan
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Locmariaquer

Sklaeren improviconteuse

Jardin du presbytère Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Dans le cadre du festival Partir en livre , Sklaren, vous fera vivre l’aventure autour de nos petits et grands héros.

Contes et improvicontes, dans le jardin du presbytère à Locmariaquer

Tout public

Gratuit   .

Jardin du presbytère Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64 

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English :

L’événement Sklaeren improviconteuse Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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