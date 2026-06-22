Sklaeren improviconteuse Locmariaquer
Sklaeren improviconteuse Locmariaquer mardi 7 juillet 2026.
Locmariaquer
Sklaeren improviconteuse
Jardin du presbytère Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dans le cadre du festival Partir en livre , Sklaren, vous fera vivre l’aventure autour de nos petits et grands héros.
Contes et improvicontes, dans le jardin du presbytère à Locmariaquer
Tout public
Gratuit .
Jardin du presbytère Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64
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English :
L’événement Sklaeren improviconteuse Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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