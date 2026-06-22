Jacinthe et le grand tétras Locmariaquer
Jacinthe et le grand tétras Locmariaquer samedi 11 juillet 2026.
Locmariaquer
Jacinthe et le grand tétras
Jardin du presbytère Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la voix de Mariette !
Elle donne rendez-vous aux petits et aux grands pour un moment d’écoute privilégié autour d’histoires captivantes.
Venez vibrer au rythme des aventures et des exploits de héros ordinaires ou extraordinaires qui peuplent nos livres préférés.
Tout public .
Jardin du presbytère Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64
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English :
L’événement Jacinthe et le grand tétras Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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