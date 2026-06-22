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Jacinthe et le grand tétras Locmariaquer

Jacinthe et le grand tétras Locmariaquer samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Jardin du presbytère
Ville
56740 Locmariaquer
Département
Morbihan
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Locmariaquer

Jacinthe et le grand tétras

Jardin du presbytère Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la voix de Mariette !
Elle donne rendez-vous aux petits et aux grands pour un moment d’écoute privilégié autour d’histoires captivantes.

Venez vibrer au rythme des aventures et des exploits de héros ordinaires ou extraordinaires qui peuplent nos livres préférés.

Tout public   .

Jardin du presbytère Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64 

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English :

L’événement Jacinthe et le grand tétras Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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