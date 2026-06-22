Locmariaquer

Jacinthe et le grand tétras

Jardin du presbytère Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la voix de Mariette !

Elle donne rendez-vous aux petits et aux grands pour un moment d’écoute privilégié autour d’histoires captivantes.

Venez vibrer au rythme des aventures et des exploits de héros ordinaires ou extraordinaires qui peuplent nos livres préférés.

Tout public .

Jardin du presbytère Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jacinthe et le grand tétras Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon