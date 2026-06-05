Randonnée gustative solidaire Locmariaquer
Randonnée gustative solidaire Locmariaquer dimanche 5 juillet 2026.
Locmariaquer
Randonnée gustative solidaire
46, ZA de Kerran Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’association Espoir Sans Frontières vous invite à participer à une randonnée gustative conviviale et solidaire,
Le départ sera donné depuis le siège de l’association à Locmariaquer
Vous empruntez un parcours accessible à tous d’environ 6 km, ponctué de plusieurs étapes gourmandes. Tout au long de la balade, vous aurez l’occasion de déguster des produits locaux, proposés en partenariat avec des producteurs et productrices du territoire.
À l’issue de la randonnée, Partagez un moment convivial dans une ambiance chaleureuse
Un événement solidaire et ouvert à tous ! Que vous soyez amateur de randonnée, curieux de découvrir les saveurs locales ou simplement en quête d’un moment agréable en famille ou entre amis, cette journée est faite pour vous !
Distance environ 6 km
Tout public idéal en famille (attention porte-bébé fortement recommandé)
Sur Inscription en ligne sur place .
46, ZA de Kerran Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 28 23
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English :
L’événement Randonnée gustative solidaire Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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