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Balade nocturne entre baie et golfe Locmariaquer

Balade nocturne entre baie et golfe Locmariaquer jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Office de tourisme

Ville : 56740 Locmariaquer

Département : Morbihan

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Locmariaquer

Balade nocturne entre baie et golfe

Office de tourisme Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

A la tombée du jour, venez suivre les traces des bâtisseurs de mégalithes et découvrir les légendes qui entourent ces constructions exceptionnelles.
Visite guidée en nocturne de 20h à 22h30

Départ de l’office de tourisme
Tout public, hors PMR

sur réservation dans les offices de tourisme de la Baie de Quiberon.   .

Office de tourisme Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56 

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English :

L’événement Balade nocturne entre baie et golfe Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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