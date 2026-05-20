Locmariaquer

Balade nocturne entre baie et golfe

Office de tourisme Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

A la tombée du jour, venez suivre les traces des bâtisseurs de mégalithes et découvrir les légendes qui entourent ces constructions exceptionnelles.

Visite guidée en nocturne de 20h à 22h30

Départ de l’office de tourisme

Tout public, hors PMR

sur réservation dans les offices de tourisme de la Baie de Quiberon. .

Office de tourisme Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Balade nocturne entre baie et golfe Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon