Balade nocturne entre baie et golfe Locmariaquer
Balade nocturne entre baie et golfe Locmariaquer jeudi 16 juillet 2026.
Locmariaquer
Balade nocturne entre baie et golfe
Office de tourisme Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
A la tombée du jour, venez suivre les traces des bâtisseurs de mégalithes et découvrir les légendes qui entourent ces constructions exceptionnelles.
Visite guidée en nocturne de 20h à 22h30
Départ de l’office de tourisme
Tout public, hors PMR
sur réservation dans les offices de tourisme de la Baie de Quiberon. .
Office de tourisme Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Balade nocturne entre baie et golfe Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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