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AGENDA · Locmariaquer

Horizons chimériques, récital duo piano-voix Locmariaquer

jeudi 16 juillet 2026 · Locmariaquer

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Chapelle du Moustoir
Ville
56740 Locmariaquer
Département
Morbihan
Tarif

Locmariaquer

Horizons chimériques, récital duo piano-voix

Chapelle du Moustoir Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

La voce dell’alma présente Horizons chimériques , récital duo piano-voix Adeline Timsit soprano et Brigitte Clair pianiste. Piano Phoenix.

Mélodies françaises, airs italiens et opéras Scarlatti, Verdi, Ravel, Chausson, Berlioz, Puccini… seront au-rendez-vous pour un voyage musical tout en légèreté dans la charmante chapelle du Moustoir, en bord de rivière d’Auray, au-delà des horizons et parfums de chimères aux chaleurs estivales.

Rejoignez-nous !

Concert à 21h.

Sur place chèques et espèces. gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Paiement par CB avec le QRCODE.

Réservation au 06.08.01.73.00   .

Chapelle du Moustoir Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 08 01 73 00 

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English :

L’événement Horizons chimériques, récital duo piano-voix Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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