Horizons chimériques, récital duo piano-voix Locmariaquer
jeudi 16 juillet 2026 · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Horizons chimériques, récital duo piano-voix
Chapelle du Moustoir Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
La voce dell’alma présente Horizons chimériques , récital duo piano-voix Adeline Timsit soprano et Brigitte Clair pianiste. Piano Phoenix.
Mélodies françaises, airs italiens et opéras Scarlatti, Verdi, Ravel, Chausson, Berlioz, Puccini… seront au-rendez-vous pour un voyage musical tout en légèreté dans la charmante chapelle du Moustoir, en bord de rivière d’Auray, au-delà des horizons et parfums de chimères aux chaleurs estivales.
Rejoignez-nous !
Concert à 21h.
Sur place chèques et espèces. gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Paiement par CB avec le QRCODE.
Réservation au 06.08.01.73.00 .
Chapelle du Moustoir Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 08 01 73 00
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English :
L’événement Horizons chimériques, récital duo piano-voix Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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