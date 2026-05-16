Troc et puces Terrain des sports Locmariaquer

Locmariaquer

Troc et puces

Terrain des sports Route des mégalithes Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Pour cette 32° édition, 260 exposants vous attendent lors de ce grand rendez-vous de l’été organisé par le football club des Mégalithes.

Buvette et petite restauration sur place

Parkings à proximité et places handicapées à l’entrée principale.

Tout public .

Terrain des sports Route des mégalithes Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 49 44 79 17

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English :

L’événement Troc et puces Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon