Troc et puces Terrain des sports Locmariaquer
Troc et puces Terrain des sports Locmariaquer dimanche 19 juillet 2026.
Locmariaquer
Troc et puces
Terrain des sports Route des mégalithes Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Pour cette 32° édition, 260 exposants vous attendent lors de ce grand rendez-vous de l’été organisé par le football club des Mégalithes.
Buvette et petite restauration sur place
Parkings à proximité et places handicapées à l’entrée principale.
Tout public .
Terrain des sports Route des mégalithes Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 49 44 79 17
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English :
L’événement Troc et puces Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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