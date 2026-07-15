Les dessous des cartes….marines Locmariaquer
jeudi 16 juillet 2026 · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Les dessous des cartes….marines
Médiathèque Zénaïde Fleuriot Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Conférence animée par Yves Guillam, hydrographe,
Ayant derrière lui une carrière bien remplie au Shom ( Service hydrographique et océanographique de la Marine, un établissement public français chargé de l’étude et de la sécurité des environnements marins et littoraux) et à l’OHI (Organisation Hydrographique Internationale ) Yves Guillam donnera une conférence intitulée le dessous des cartes…marines le 16 juillet et le 13 août à Locmariaquer.
Durée environ 1 h
A la salle Corlobe à la médiathèque
Entrée libre .
Médiathèque Zénaïde Fleuriot Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64
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English :
L’événement Les dessous des cartes….marines Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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