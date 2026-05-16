Concert de musique Classique, Paul Kuentz Eglise N.D. de Kerdro Locmariaquer

Locmariaquer

Concert de musique Classique, Paul Kuentz

Eglise N.D. de Kerdro 2 Place du Général de Gaulle Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

L’orchestre Paul Kuentz est de retour cette année pour un concert de musique classique organisé par la paroisse de Locmariaquer

Au programme

Bach concerto pour violon et hautbois,

Vivaldi In furore justissimae,

Cherubini Ave Maria,

Vivaldi concerto pour violon et hautbois,

Bach cantate 51 Louez le Seigneur . .

Eglise N.D. de Kerdro 2 Place du Général de Gaulle Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 25 37 31 14

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English :

L’événement Concert de musique Classique, Paul Kuentz Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon