Visite Famille Destination Néolithique ! Locmariaquer
mercredi 22 juillet 2026 · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Visite Famille Destination Néolithique !
Site des mégalithes Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Le rendez-vous des mercredis, à partir de 8 ans.
Une visite à destination des familles, qui permettra aux petits comme aux grands de comprendre l’histoire de ce site multimillénaire.
Qui étaient les bâtisseurs des monuments mégalithiques ? Comment vivaient-ils ? Comment se nourrissaient-ils ? Quels outils utilisaient-ils dans leur vie quotidienne ? Autant de questions décryptées grâce à la présentation de reproductions d’objets préhistoriques et de la visite guidée du site.
Conditions d’accès:
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Toute personne non munie d’un billet (enfant et adulte) ne sera pas autorisée à effectuer la visite famille.
Point de rendez-vous au bâtiment d’accueil du Site des mégalithes de Locmariaquer 15 minutes avant le début de l’activité.
*Attention Les animaux domestiques ne sont pas autorisés sur le site (sauf chien guide et d’assistance), même dans un sac de transport.
Tarifs Adulte 7€ / 8-17 ans et public spécifique Gratuité
Places limitées.
Réservation uniquement via notre e-billetterie .
Site des mégalithes Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Famille Destination Néolithique ! Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Locmariaquer (Morbihan)
- Troc et puces Terrain des sports Locmariaquer 19 juillet 2026
- Sandrine Morilleau, sculptures et Christian Biard, peintures Locmariaquer 25 juillet 2026
- Concert de musique Classique, Paul Kuentz Eglise N.D. de Kerdro Locmariaquer 28 juillet 2026
- Vide grenier Stade municipal Locmariaquer 2 août 2026
- A la découverte de Locmariaquer Locmariaquer 20 septembre 2026