Informations pratiques

Locmariaquer

Visite Famille Destination Néolithique !

Site des mégalithes Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Le rendez-vous des mercredis, à partir de 8 ans.

Une visite à destination des familles, qui permettra aux petits comme aux grands de comprendre l’histoire de ce site multimillénaire.

Qui étaient les bâtisseurs des monuments mégalithiques ? Comment vivaient-ils ? Comment se nourrissaient-ils ? Quels outils utilisaient-ils dans leur vie quotidienne ? Autant de questions décryptées grâce à la présentation de reproductions d’objets préhistoriques et de la visite guidée du site.

Conditions d’accès:

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Toute personne non munie d’un billet (enfant et adulte) ne sera pas autorisée à effectuer la visite famille.

Point de rendez-vous au bâtiment d’accueil du Site des mégalithes de Locmariaquer 15 minutes avant le début de l’activité.

*Attention Les animaux domestiques ne sont pas autorisés sur le site (sauf chien guide et d’assistance), même dans un sac de transport.

Tarifs Adulte 7€ / 8-17 ans et public spécifique Gratuité

Places limitées.

Réservation uniquement via notre e-billetterie .

Site des mégalithes Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59

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English :

L’événement Visite Famille Destination Néolithique ! Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon