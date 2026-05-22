Locmariaquer

Sandrine Morilleau, sculptures et Christian Biard, peintures

Chapelle St Michel Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-25

Sandrine Morilleau, mosaïste en Bretagne est lauréate du prestigieux concours Un des Meilleurs Ouvriers de France

Plongez dans son parcours unique, marqué par l’exploration des couleurs infinies du verre de Murano.

Ses mosaïques allient tradition et innovation. Chaque œuvre est le fruit d’un travail méticuleux et passionné, témoignant de son engagement à atteindre l’excellence et célébrant l’art de la mosaïque au plus haut niveau.

Christian Biard, peintre de la mer, conférencier et navigateur est, depuis 2013, académicien Académie Internationale Gréci-Marino , médaillé en 2024 Talents des Arts artiste d’Excellence , et Trophée du centenaire 2026 Hommage à Claude Monet .

De ses marines classiques figuratives à ses lumières quasi-abstraites, ses tableaux reflètent avec originalité sa passion et sa connaissance de la mer.

Tous les 2 transcrivent en parfaite connivence leur passion dans leurs créations alliant évocations et réalisme.

Entrée gratuite

Ouvert tous les jours .

Chapelle St Michel Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 74 96 68 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sandrine Morilleau, sculptures et Christian Biard, peintures Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon