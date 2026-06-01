Secrets des poteries néolithiques, Site des mégalithes de Locmariaquer, Locmariaquer
Secrets des poteries néolithiques, Site des mégalithes de Locmariaquer, Locmariaquer dimanche 14 juin 2026.
Secrets des poteries néolithiques Dimanche 14 juin, 14h00 Site des mégalithes de Locmariaquer Morbihan
Animation et atelier à partir de 7 ans (Les enfants sont sous la responsabilité de leur parent.) – Atelier participatif : places limitées à 20 personnes. Réservation possible au 02 97 57 37 59.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Partez à la découverte des secrets des poteries néolithiques au temps des bâtisseurs de mégalithes avec Gwenaëlle Hamon, céramologue.
Qu’est-ce que la céramologie ? Comment étudie-t-on les poteries ? comment nos ancêtres fabriquaient leurs poteries ? avec quel(s) outil(s) étaient réalisés les décors ? A quoi servaient les poteries ?
Animation/démonstration (1h) à 14h et à 16h30. Présentation des techniques de fabrication et des différents types de poteries utilisés au Néolithique, des activités participatives vous seront proposées : manipulation et reconstitution de copies de poteries néolithiques, observation à la loupe binoculaire.
Atelier participtif (1h) de 15h15 à 16h15 pour réaliser et décorer votre micro-vase.
Site des mégalithes de Locmariaquer Route de Kerlogonan, 56740 Locmariaquer, France Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33297573759 https://www.site-megalithique-locmariaquer.fr Le site des mégalithes de Locmariaquer regroupe trois monuments majeurs du patrimoine mégalithique armoricain : le grand menhir brisé, ultime vestige d’un ensemble complexe de stèles ; la Table des Marchands qui illustre la famille des tombes à couloir et présente un ensemble gravé remarquable ; et enfin le tumulus d’Er Grah, architecture funéraire prestigieuse et monumentale. En voiture : Accès par la D781, puis suivre les panneaux « Site des mégalithes » ou « Table des Marchands ». Avant d’entrer dans Locmariaquer, prendre la route à droite en direction du terrain des sports puis parkings sur votre gauche. En train : Arrêt gare de Vannes ou d’Auray (plus proche)
Partez à la découverte des secrets des poteries néolithiques au temps des bâtisseurs de mégalithes avec Gwenaëlle Hamon, céramologue.
©Virginie Lepage, Centre des monuments nationaux
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