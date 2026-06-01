Secrets des poteries néolithiques, Site des mégalithes de Locmariaquer, Locmariaquer

Secrets des poteries néolithiques Dimanche 14 juin, 14h00 Site des mégalithes de Locmariaquer Morbihan

Animation et atelier à partir de 7 ans (Les enfants sont sous la responsabilité de leur parent.) – Atelier participatif : places limitées à 20 personnes. Réservation possible au 02 97 57 37 59.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Partez à la découverte des secrets des poteries néolithiques au temps des bâtisseurs de mégalithes avec Gwenaëlle Hamon, céramologue.

Qu’est-ce que la céramologie ? Comment étudie-t-on les poteries ? comment nos ancêtres fabriquaient leurs poteries ? avec quel(s) outil(s) étaient réalisés les décors ? A quoi servaient les poteries ?

Animation/démonstration (1h) à 14h et à 16h30. Présentation des techniques de fabrication et des différents types de poteries utilisés au Néolithique, des activités participatives vous seront proposées : manipulation et reconstitution de copies de poteries néolithiques, observation à la loupe binoculaire.

Atelier participtif (1h) de 15h15 à 16h15 pour réaliser et décorer votre micro-vase.

Site des mégalithes de Locmariaquer Route de Kerlogonan, 56740 Locmariaquer, France Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33297573759 https://www.site-megalithique-locmariaquer.fr Le site des mégalithes de Locmariaquer regroupe trois monuments majeurs du patrimoine mégalithique armoricain : le grand menhir brisé, ultime vestige d’un ensemble complexe de stèles ; la Table des Marchands qui illustre la famille des tombes à couloir et présente un ensemble gravé remarquable ; et enfin le tumulus d’Er Grah, architecture funéraire prestigieuse et monumentale. En voiture : Accès par la D781, puis suivre les panneaux « Site des mégalithes » ou « Table des Marchands ». Avant d’entrer dans Locmariaquer, prendre la route à droite en direction du terrain des sports puis parkings sur votre gauche. En train : Arrêt gare de Vannes ou d’Auray (plus proche)

Partez à la découverte des secrets des poteries néolithiques au temps des bâtisseurs de mégalithes avec Gwenaëlle Hamon, céramologue.

©Virginie Lepage, Centre des monuments nationaux