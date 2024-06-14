Secrets des poteries néolithiques Site des magalithes de Locmariaquer Locmariaquer
Secrets des poteries néolithiques Site des magalithes de Locmariaquer Locmariaquer dimanche 14 juin 2026.
Locmariaquer
Secrets des poteries néolithiques
Site des magalithes de Locmariaquer Route de Kerlogonan Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Secrets des poteries néolithiques
Partez à la découverte des secrets des poteries néolithiques au temps des bâtisseurs de mégalithes avec une céramologue. Différents secrets vous seront dévoilés.
Comment étudie-t-on les poteries ? comment nos ancêtres fabriquaient leurs poteries ? avec quel(s) outil(s) étaient réalisés les décors ? A quoi servaient les poteries ?
Animation/démonstration (1h) à 14h et à 16h30
Après une présentation et une démonstration de fabrication de poteries, des activités participatives vous sont proposées observation à la loupe binoculaire, manipulation et reconstitution de fac-similés et utilisation d’outils.
Atelier participatif (1h) à 15h15 (Arrivée 15 minutes avant le début de l’atelier)
Initiation aux techniques de poteries préhistoriques pour réaliser et décorer votre micro-vase.
Le 14 juin 2024
Animation/démonstration
de 14h à 15h et de 16h30 à 17h30
Atelier participatif de 15h15 à 16h15
Places limitées à 20 personnes. Réservation possible au 02 97 57 37 59.
Tout public
À partir de 7 ans (Les enfants sont sous la responsabilité de leur parent). .
Site des magalithes de Locmariaquer Route de Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59
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English :
L’événement Secrets des poteries néolithiques Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56
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