Secrets des poteries néolithiques Site des magalithes de Locmariaquer Locmariaquer

Locmariaquer

Secrets des poteries néolithiques

Site des magalithes de Locmariaquer Route de Kerlogonan Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Secrets des poteries néolithiques

Partez à la découverte des secrets des poteries néolithiques au temps des bâtisseurs de mégalithes avec une céramologue. Différents secrets vous seront dévoilés.

Comment étudie-t-on les poteries ? comment nos ancêtres fabriquaient leurs poteries ? avec quel(s) outil(s) étaient réalisés les décors ? A quoi servaient les poteries ?

Animation/démonstration (1h) à 14h et à 16h30

Après une présentation et une démonstration de fabrication de poteries, des activités participatives vous sont proposées observation à la loupe binoculaire, manipulation et reconstitution de fac-similés et utilisation d’outils.

Atelier participatif (1h) à 15h15 (Arrivée 15 minutes avant le début de l’atelier)

Initiation aux techniques de poteries préhistoriques pour réaliser et décorer votre micro-vase.

Le 14 juin 2024

Animation/démonstration

de 14h à 15h et de 16h30 à 17h30

Atelier participatif de 15h15 à 16h15

Places limitées à 20 personnes. Réservation possible au 02 97 57 37 59.

Tout public

À partir de 7 ans (Les enfants sont sous la responsabilité de leur parent). .

Site des magalithes de Locmariaquer Route de Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59

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English :

L’événement Secrets des poteries néolithiques Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56