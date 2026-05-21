Secrets des poteries néolithiques Locmariaquer
Secrets des poteries néolithiques Locmariaquer dimanche 14 juin 2026.
Locmariaquer
Secrets des poteries néolithiques
Site des mégalithes Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Partez à la découverte des secrets des poteries néolithiques au temps des bâtisseurs de mégalithes avec une céramologue.
Différents secrets vous seront dévoilés: Comment étudie-t-on les poteries ? comment nos ancêtres fabriquaient leurs poteries ? avec quel(s) outil(s) étaient réalisés les décors ? A quoi servaient les poteries ?
Animation/démonstration (1h) à 14h et à 16h30
Après une présentation et une démonstration de fabrication de poteries, des activités participatives vous sont proposées observation à la loupe binoculaire, manipulation et reconstitution de fac-similés et utilisation d’outils.
Atelier participatif (1h) à 15h15 (Arrivée 15 minutes avant le début de l’atelier)
Initiation aux techniques de poteries préhistoriques pour réaliser et décorer votre micro-vase.
Public familial, à partir de 7 ans (les enfants sont sous la responsabilité de leur parent)
Places limitées à 20 personnes, sur réservation .
Site des mégalithes Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59
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English :
L’événement Secrets des poteries néolithiques Locmariaquer a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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