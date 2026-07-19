Informations pratiques

Locmariaquer

Pan & Bayan, de Mozart et Bach aux plus belles mélodies roumaines

Eglise N.D. de kerdro Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Duo Dorian Gheorghilas (flûte de pan) et Bogdan Nesterenko (accordéon bayan)

Flûte de pan et accordéon bayan, voici un alliage précieux et intime pour un duo d’une profondeur confondante, mêlant douceur limpide et virtuosité ébouriffante.

Le premier est un sensationnel virtuose de son instrument dont il fait sortir une musique bouleversante. On ne sait plus s’il chante, joue ou siffle, mais on sait qu’il s’accorde parfaitement avec l’accordéon bayan du second, ambassadeur remarqué de cet instrument…

Les musiciens interprètent un répertoire original couvrant plusieurs siècles, de Bach aux chansons traditionnelles d’Europe de l’Est, le tout baigné d’inventivité espiègle, de tendresse et de passion.

On découvre ici un duo qui émerveille en même temps qu’une musique à écouter dans le creux de son cœur.

Tout public

Participation libre .

Eglise N.D. de kerdro Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 66 45 59 32

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English :

L’événement Pan & Bayan, de Mozart et Bach aux plus belles mélodies roumaines Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon