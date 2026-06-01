Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition loisirs créatifs Saint-Jean-du-Doigt

Exposition loisirs créatifs Saint-Jean-du-Doigt samedi 20 juin 2026.

Adresse : Maison des Peintres

Ville : 29630 Saint-Jean-du-Doigt

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Saint-Jean-du-Doigt

Exposition loisirs créatifs

Maison des Peintres Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Au cœur de la Maison des Peintres à St Jean du Doigt, l’association de Loisirs Créatifs vous propose de venir à la découverte du savoir-faire et de la créativité de ses passionnés ! Vous y découvrirez dentelles, broderies, patchwork dans une ambiance conviviale !

Ouvert à tous, proposée par la section patrimoine de l’ULAMIR.   .

Maison des Peintres Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition loisirs créatifs Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Saint-Jean-du-Doigt (Finistère)