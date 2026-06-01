Exposition loisirs créatifs Saint-Jean-du-Doigt
Exposition loisirs créatifs Saint-Jean-du-Doigt samedi 20 juin 2026.
Saint-Jean-du-Doigt
Exposition loisirs créatifs
Maison des Peintres Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Au cœur de la Maison des Peintres à St Jean du Doigt, l’association de Loisirs Créatifs vous propose de venir à la découverte du savoir-faire et de la créativité de ses passionnés ! Vous y découvrirez dentelles, broderies, patchwork dans une ambiance conviviale !
Ouvert à tous, proposée par la section patrimoine de l’ULAMIR. .
Maison des Peintres Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne
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L’événement Exposition loisirs créatifs Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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