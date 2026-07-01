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AGENDA · Eu

Exposition : l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte, Château d’Eu salle du carrosse, Eu

samedi 19 septembre 2026 · Château d'Eu salle du carrosse · Eu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château d'Eu salle du carrosse
Adresse
76260 Eu
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime

Exposition : l’oppidum gaulois de Bracquemont, un site menacé par le recul du trait de côte 19 et 20 septembre Château d’Eu salle du carrosse Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation des fouilles

Château d’Eu salle du carrosse 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 0235864400 https://www.ville-eu.fr/ Salle du carrosse du Château d’Eu
Présentation des fouilles

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