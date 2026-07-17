Exposition : L’Or blanc du Tarasconnais, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Rabat-les-Trois-Seigneurs

Informations pratiques

Exposition : L’Or blanc du Tarasconnais 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition consacrée à l’histoire du plâtre dans le Tarasconnais, du gypse à la poudre, de la carrière à l’ensachage.

Aujourd’hui largement oublié dans la construction, le plâtre est pourtant un matériau millénaire aux multiples usages. À travers cette exposition, découvrez ses techniques de transformation ainsi que la diversité de ses utilisations.

Ce travail de recherche a été réalisé par Claude Builles.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption Rue de la Coume, 09400 Rabat-les-Trois-Seigneurs, France Rabat-les-Trois-Seigneurs 09400 Ariège Occitanie 0561059485 http://www.rabat-les-trois-seigneurs.com/eglise%20de%20rabat.php

Exposition : l’histoire du plâtre dans le Tarasconnais, du gypse à la

©Histoire et Patrimoine du Tarasconnais