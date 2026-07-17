Visite de l’église de Rabat les Trois Seigneurs et ses patrimoines classés, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Rabat-les-Trois-Seigneurs

Informations pratiques

Visite de l’église de Rabat les Trois Seigneurs et ses patrimoines classés 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette église inscrite au patrimoine abrite un retable classé, ainsi que des objets d’orfèvrerie, des tableaux et du mobilier inscrits ou classés.

Venez découvrir ce patrimoine remarquable et soutenir la restauration de l’édifice.

La visite est proposée en partenariat avec l’association Histoire et Patrimoine du Tarasconnais, qui présente également, dans le même lieu, l’exposition « L’or blanc du Tarasconnais ».

Église Notre-Dame-de-l’Assomption Rue de la Coume, 09400 Rabat-les-Trois-Seigneurs, France Rabat-les-Trois-Seigneurs 09400 Ariège Occitanie 0561059485 http://www.rabat-les-trois-seigneurs.com/eglise%20de%20rabat.php

Eglise inscrite au patrimoine, son retable classé, ses objets d’orfèvrerie, ses taleaux et meubles, incrits ou classés.

©Les Amis de la Vallée de la Courbière