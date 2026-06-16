Exposition Loustal à la Salle Anne de Bretagne Square Anne de Bretagne Pleyber-Christ mercredi 1 juillet 2026.

Pleyber-Christ

Exposition Loustal à la Salle Anne de Bretagne

Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Loustal, auteur de bande dessinée travaille beaucoup comme illustrateur pour l’édition (notamment l’œuvre de George Simenon), la presse (The New Yorker, Senso, etc.) et la communication, (la réalisation pour les autoroutes APRR des panneaux d’animation touristiques des régions savoyardes), et expose régulièrement ses peintures à la galerie Huberty Breyne entre Paris et Bruxelles.

Les Cahiers Dessinés ont récemment consacré un livre à cette part non négligeable de son travail, Peintures .

Grand amateur de voyages, il rapporte de ses périples des carnets de dessins publiés d’abord aux éditions du Seuil et maintenant aux éditions de la Table Ronde, Dessins d’ailleurs , Esprits d’ailleurs et Aux antipodes . .

Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 53 15

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English :

L’événement Exposition Loustal à la Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BAIE DE MORLAIX