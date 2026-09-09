Exposition : Lucien Jonas, au pays du charbon et de l’acier, Musée d’archéologie et d’histoire locale, Denain

Informations pratiques

Exposition : Lucien Jonas, au pays du charbon et de l’acier 19 et 20 septembre Musée d’archéologie et d’histoire locale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cette exposition, organisée conjointement par La Porte du Hainaut et la Ville de Denain, valorise un fond de dessins et de peintures mis en dépôt récemment au musée par la famille de l’artiste.

Lucien Jonas, né dans la cité minière d’Anzin, en 1880, représente, en tant qu’enfant du Pays Noir, ce monde ouvrier qui lui est familier. Installé à Paris, il revient régulièrement dans sa région natale où il observe avec attention et dessine les mineurs travaillant dans les fosses de la Compagnie des Mines d’Anzin et les ouvriers fondeurs de la Société des Hauts-Fourneaux et Forges de Denain-Anzin.

Musée d’archéologie et d’histoire locale 9 Place Wilson, 59220 Denain, France Denain 59220 Nord Hauts-de-France +33374859602 https://www.ville-denain.fr/Decouvrir-Denain/Histoire-et-patrimoine/Musee-d-archeologie-et-d-histoire-locale Ancienne mairie construite en 1847, le bâtiment devient le musée municipal en 1947. Les collections proposent des thèmes liés à l’histoire de la ville, des objets archéologiques, une évocation de la Bataille de Denain en 1712, le travail dans l’industrie minière et sidérurgique et la société de la région. Parking gratuit face au musée, gare SNCF à 20 minutes à pied.

Cette exposition, organisée conjointement par La Porte du Hainaut et la Ville de Denain, valorise un fond de dessins et de peintures mis en dépôt récemment au musée par la famille de l’artiste.

©La Porte du Hainaut