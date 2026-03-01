Exposition L’univers fantastique de Patrice GARCIA Hall des Cinés Palace Épinal

Exposition L’univers fantastique de Patrice GARCIA

Hall des Cinés Palace 50 rue Saint-Michel Épinal Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-17 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:30:00

2026-03-17

Retrouvez une sélection des fantastiques visuels originaux du directeur artistique (entre autres) des films de Luc Besson Le Cinquième élément, Valérian, Dracula…

Artiste prolixe et discret, Patrice Garcia a su toucher le coeur du grand public en toute modestie. S’il a travaillé dans la publicité, la bande-dessinée, les jeux vidéo et la télévision, c’est surtout pour ses collaborations au cinéma avec Luc Besson que son style graphique nous est familier. Le Cinquième élément, Valérian, Arthur et les Minimoys, univers co-créé par son épouse Séline Garcia ou plus récemment Dracula, ces films ont tous bénéficié de son travail de designer artistique. Avant sa grande exposition à la bmi à l’occasion du festival des Imaginales, retrouvez dans le hall des Cinés Palace quelques-uns de ses travaux de science-fiction les plus marquants.

En partenariat avec le festival Panorama et l’Université de Toulon.Tout public

Hall des Cinés Palace 50 rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20

English :

Discover a selection of fantastic original visuals by the artistic director (among others) of Luc Besson’s films: The Fifth Element, Valérian, Dracula…

A prolific and discreet artist, Patrice Garcia has managed to touch the hearts of the general public in all modesty. Although he has worked in advertising, comics, video games and television, his graphic style is best known for his film collaborations with Luc Besson. Le Cinquième élément, Valérian, Arthur et les Minimoys, a universe co-created by his wife Séline Garcia, or more recently Dracula, these films have all benefited from his work as an artistic designer. Ahead of his major exhibition at the bmi during the Imaginales festival, take a look at some of his most striking science-fiction works in the lobby of Cinés Palace.

In partnership with the Panorama festival and Toulon University.

