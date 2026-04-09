EXPOSITION MAËVA BENAICHE, STACCATO DUNIYA Muret

Muret

EXPOSITION MAËVA BENAICHE, STACCATO

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Exposition photographique.

Je navigue entre l’envie d’avancer et le poids de mon bégaiement. La photographie est mon exutoire elle me permet d’exprimer ce que les mots ne peuvent dire et de transformer cette différence en force. Cette série a donné naissance à mon premier livre, Staccato (Éditions Light Motiv). .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

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English :

Photographic exhibition.

L’événement EXPOSITION MAËVA BENAICHE, STACCATO Muret a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE