Exposition Magie Baroque Château de Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire

Exposition Magie Baroque

Château de Ferney-Voltaire Allée du château Ferney-Voltaire Ain

Tarif : – – EUR

moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Déambulez dans les salles du château, parmi des créations visuelles et sonores et découvrez la fascination que la figure de la magicienne a exercée dans l’imaginaire artistique, de la Renaissance à l’époque baroque.

.

Château de Ferney-Voltaire Allée du château Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 40 53 21 chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Baroque Magic Exhibition

Stroll through the castle’s rooms, among visual and audio creations, and discover the fascination that the figure of the sorceress has held in the artistic imagination, from the Renaissance to the Baroque period.

L’événement Exposition Magie Baroque Ferney-Voltaire a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Pays de Gex