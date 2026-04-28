Show your skillz COSEC Ferney-Voltaire

Ferney-Voltaire

Show your skillz

COSEC 52 avenue des Sports Ferney-Voltaire Ain

Tarif : 45 – 45 – EUR

VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 17:00:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Ferney-Voltaire devient l’épicentre de la scène break internationale.

Le Show your Skillz s’annonce comme bien plus qu’un simple battle une véritable rencontre internationale au sommet, réunissant la crème de la crème !

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COSEC 52 avenue des Sports Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 25 36 10 info@skillzoodanceschool.com

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English : Show your skillz

Ferney-Voltaire becomes the epicenter of the international break scene.

Show your Skillz promises to be much more than just a battle: it’s a truly international summit meeting, bringing together the crème de la crème!

L’événement Show your skillz Ferney-Voltaire a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Pays de Gex