Exposition Manech, matière et mémoire Claire Juanchicot Préau centre d’art et de culture Izeste

Informations pratiques

Izeste

Exposition Manech, matière et mémoire Claire Juanchicot

Préau centre d’art et de culture 1 Rue de Bordeu Izeste Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Exposition visible du samedi 17 au 31 octobre. Sur les hauteurs du Béarn et du Pays basque, la brebis manech façonne depuis toujours les paysages. Ses toisons aux reflets dorés accompagnent les villages, les prairies et les estives au fil des saisons, inscrivant cette matière au cœur du patrimoine et de la culture locale. Malgré cette présence emblématique, le paradoxe persiste. Historiquement utilisée pour la literie ou l’isolation, cette longue fibre rustique est aujourd’hui délaissée par l’industrie textile moderne. Ainsi,

chaque année, des tonnes de laine de brebis manech sont brûlées, faute de filières de collecte et de valorisation adaptées. C’est à partir de ce constat que s’est construite la démarche de Claire Jouanchicot, designer textile d’origine paloise qui puise son inspiration dans ses racines basco-béarnaises. Exposition en écho avec le festival Visions Pastorales. .

Préau centre d’art et de culture 1 Rue de Bordeu Izeste 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

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English : Exposition Manech, matière et mémoire Claire Juanchicot

L’événement Exposition Manech, matière et mémoire Claire Juanchicot Izeste a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées