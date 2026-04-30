Exposition Martial Raysse, Dessins : œuvres récentes Galerie AB – Agnès Aittouares Paris

Chez Martial Raysse, le dessin n’est jamais secondaire. Il constitue un mode de communication, une écriture poétique qui touche l’intime et l’inconscient. Libéré de toute fonction préparatoire, il devient un espace autonome. Raysse y développe un univers où la mythologie, le carnaval, le déluge de l’ancien testament et l’image de la femme constituent un vocabulaire qui nous confronte aux sources de nos charges émotionnelles : la joie, la peur, la violence et l’amour.

« Quand nous rentrons dans l’œuvre de Martial nous n’en sortons pas indemne, une transformation s’est opérée… »

Si ses premières œuvres participent à l’esthétique pop et à la culture visuelle contemporaine, Martial Raysse amorce dès les années 1970 un tournant décisif. Il se détourne de l’imagerie consumériste pour réinvestir la grande tradition de la peinture occidentale. Ce retour n’est ni nostalgique, ni académique. Il constitue au contraire une tentative de réactiver, dans un langage pleinement contemporain, les questions fondamentales qui traversent l’histoire de l’art depuis la Renaissance : la représentation du corps, la lumière, le sacré et la présence spirituelle de l’image.

Martial Raysse, Dessins : oeuvres récentes – Galerie AB – oeuvre la Trop sage Sylviane ; Crédits : Galerie AB – Agnès Aittouares

L’œuvre de Martial Raysse s’articule autour d’une même ambition: se réapproprier l’histoire et la mythologie en les intégrant dans nos repères contemporains. Les figures antiques, les archétypes mythologiques et les scènes atemporelles deviennent des matrices visuelles. Les figures préalablement dessinées sont disposées dans ses grandes compositions selon la narration et un rapport d’équilibre bien précis. Chaque corps participe à la composition.

Ce « panthéon » de personnages réalisés en dessin que nous présentons semble directement sortir de son monde comme des images qui traversent le temps pour nous interroger avec ironie, humour et poésie. Le pastel « Modello pour la peur » représente une foule oppressée de personnages burlesques.

Le dessin « Lucien en Bacchus » réalisé pour l’oeuvre « la Naissance de Bacchus » , est le portrait d’un jeune homme dont la beauté plastique nous rappelle la Rome antique mais dont le prénom Lucien nous plonge dans une réalité populaire.

Ainsi, chez Martial Raysse, la fresque, la mythologie et la poésie du dessin convergent vers une même recherche : celle d’une image poétique à la fois construite, sensible, intemporelle et narrative.

La Galerie AB présente du 28 mai au 20 juin un ensemble de gouaches, pastels et dessins de Martial Raysse. A travers une quarantaine d’œuvres récentes l’exposition révèle une face

méconnue de l’artiste, chargée d’une dimension sensible et intime.

Du jeudi 28 mai 2026 au samedi 20 juin 2026 :

gratuit

Exposition du 28 mai au 20 juin 2026

Vernissage : jeudi 28 mai à partir de 18h

Ouverture du mardi au samedi de 10h30 à 19h

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie AB – Agnès Aittouares 5 rue Jacques Callot 75006 Paris

https://www.galerie-ab.com/events/martial-raysse-dessins-oeuvres-recentes +33145234116 galerieab@gmail.com https://www.facebook.com/GalerieAB.AgnesAittouares https://www.facebook.com/GalerieAB.AgnesAittouares



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