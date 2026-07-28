Exposition Martigues, Venise Provençale Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Informations pratiques

Martigues

Exposition Martigues, Venise Provençale

Du 03/09 au 27/11/2026 du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-03

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-09-03

Laissez-vous transporter par la magie et le mystère du carnaval de Venise… au cœur même de la Venise Provençale ! L’Office de Tourisme de Martigues vous ouvre les portes d’un voyage enchanteur dédié aux somptueux Masqués Vénitiens de France.Familles

Plongez dans un univers étincelant où le temps suspend son vol. À travers une exposition captivante d’exquises photographies et de costumes féériques, entièrement imaginés et créés par les membres passionnés de l’association, découvrez l’élégance sublime des étoffes, des plumes et des dorures. Chaque création est une œuvre d’art unique, façonnée dans le secret des ateliers pour faire naître le rêve.



Pour faire vibrer votre séjour au rythme de la Serenissima, l’exposition sera ponctuée d’un temps fort inoubliable



– Une conférence passionnante Plongez dans l’histoire, les mystères et l’artisanat d’art des masques vénitiens.



– Un concours de tiramisu Laissez-vous séduire par la gourmandise lors d’une compétition conviviale célébrant le plus célèbre des desserts italiens.



– Le Passeport Gourmand Partez pour une escale culinaire enchantée grâce à la participation des restaurateurs de Martigues, qui sublimeront vos papilles aux couleurs de l’Italie.



Que vous soyez amoureux du patrimoine, passionné de photographie ou simple visiteur en quête d’émerveillement, venez vivre une parenthèse poétique et mystérieuse à Martigues. Entrez dans la légende et laissez la magie opérer… .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Let yourself be transported by the magic and mystery of the Venice Carnival… right in the heart of the Venice of Provence ! The Martigues Tourist Office invites you on an enchanting journey dedicated to the magnificent Venetian-style masked figures of France.

L’événement Exposition Martigues, Venise Provençale Martigues a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues