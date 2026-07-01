Exposition : Mathieu en images d’hier à aujourd’hui, Salle Jean Marot, Mathieu

Informations pratiques

Exposition : Mathieu en images d’hier à aujourd’hui 19 et 20 septembre Salle Jean Marot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A travers des cartes postales et des photos anciennes, le plan napoléonien et des documents, l’évolution de Mathieu se découvre.

Ces documents sont un témoignage de la vie du village : ses commerces, ses artisans, ses écoles …

Salle Jean Marot 9 rue des écoles, 14920 Mathieu Mathieu 14920 Calvados Normandie

A travers des cartes postales et des photos anciennes, le plan napoléonien et des documents, l’évolution de Mathieu se découvre.

©Carte postale NB collection Sommier. Photo A. Delaunay Saint-Aubin décédé depuis plus de 70 ans Domaine public