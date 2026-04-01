Informations pratiques

Mathieu

Salon des Artisans Créateurs de Mathieu

Place du Général de Gaulle Mathieu Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Le 6ᵉ Salon des Artisans Créateurs de Mathieu est un événement convivial mettant en valeur le savoir-faire d’artisans locaux. Les visiteurs peuvent y découvrir des créations uniques, échanger avec les créateurs et partager un moment autour de l’artisanat.

Le 6ᵉ Salon des Artisans Créateurs de Mathieu est un événement convivial mettant en valeur le savoir-faire d’artisans locaux. Les visiteurs peuvent y découvrir des créations uniques, échanger avec les créateurs et partager un moment autour de l’artisanat. .

Place du Général de Gaulle Mathieu 14920 Calvados Normandie +33 2 31 44 14 60 slc.mathieu@proton.me

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English : Salon des Artisans Créateurs de Mathieu

The 6ᵉ Salon des Artisans Créateurs de Mathieu is a friendly event showcasing the skills of local craftspeople. Visitors can discover unique creations, chat with the creators and share a moment around crafts.

L’événement Salon des Artisans Créateurs de Mathieu Mathieu a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Caen la Mer