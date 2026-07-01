Levez les yeux ! Patrimoine vivant à Mathieu, laissez-vous conter la commune, Château de Vauville, Mathieu

Informations pratiques

Levez les yeux ! Patrimoine vivant à Mathieu, laissez-vous conter la commune Vendredi 18 septembre, 09h30, 13h00 Château de Vauville Calvados

Durée 1h30, 27 pers. max, RDV château de Vauville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:30:00+02:00

Un « ancien » donne sa voix au patrimoine de sa commune à travers le temps

Organisé par : CAUE 14 et l’association Mathieu en Lumières

Et si un village vous était conté ? Et si vous étiez invité dans son histoire et dans son patrimoine ? Préparez-vous à un échange intergénérationnel rare et de qualité.

Les portes de plusieurs vieilles bâtisses s’ouvriront à votre classe sur ce parcours présenté de façon vivante.

Le circuit comportera :

le chateau de Vauville

le Coeur de Bourg

la maison familiale des Fresnel (en particulier Augustin Fresnel)

le quartier de la Capelle

le manoir saint Jean

l’eglise de Mathieu

Les élèves pourront échanger avec un « vieux mathieusain » sur ce qu’était la vie dans un village de la plaine de Caen il y a 50 ou 70 ans ! Ils verront comment le village a grandi autour de son patrimoine.

Château de Vauville 8 chemin du Bout Millet, 14920 Mathieu Mathieu 14920 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/patrimoine-vivant-a-mathieu-laissez-vous-conter-la-commune-5000 »}]

Un « ancien » donne sa voix au patrimoine de sa commune à travers le temps

© Carte postale ancienne