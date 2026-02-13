Exposition « Matières à rêver » : productions des classes de maternelle d’Issy-les-Moulineaux 13 mars – 4 avril Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T14:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:00:00+01:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T19:00:00+02:00

Exposition « Matières à rêver »

dans le cadre du Festival MARTO : productions des classes de maternelle d’Issy-les-Moulineaux

Matières à rêver invite les tout-petits et leurs familles à explorer la poésie de la terre, du geste et de la transformation. À travers sculptures, traces, empreintes et jeux de matières, l’exposition ouvre un univers sensoriel où l’argile devient paysage, personnage ou souvenir. Pensée en lien avec le festival MARTO, elle met en valeur les créations des enfants de maternelle dans un parcours simple et immersif. Une expérience à hauteur d’enfant, pour sentir, toucher et imaginer.

Un coin bibliothèque ainsi que des espaces d’observation et de manipulation vous sont proposés au sein de l’exposition sur le thème de la nature pour poursuivre l’expérience et partager des moments en famille.

Tout public, dès 18 mois. Entrée libre

Du vendredi 13 mars au samedi 4 avril

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

© Freepik – yingyang