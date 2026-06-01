Liverdun

Exposition Maxence Piquet Chronique d’un regard

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’exposition Chronique d’un regard de Maxence Piquet retrace 15 années de peinture, du premier geste à aujourd’hui. Ces œuvres sont dans un style Art Brut et très coloré, inspiré par Picasso. Chronique d’un regard est une invitation à parcourir cette évolution, à observer ce que le temps fait au geste, à la matière et à la manière de voir.Tout public

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Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

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English :

Maxence Piquet?s exhibition Chronique d?un regard retraces 15 years of painting, from the first gesture to the present day. The works are in the highly colorful Art Brut style, inspired by Picasso. Chronique d?un regard is an invitation to explore this evolution, observing what time does to gesture, material and way of seeing.

L’événement Exposition Maxence Piquet Chronique d’un regard Liverdun a été mis à jour le 2026-06-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY