Exposition MÉCAPIXEL Médiathèque Albert Camus Marmande
Exposition MÉCAPIXEL Médiathèque Albert Camus Marmande mardi 5 mai 2026.
Marmande
Exposition MÉCAPIXEL
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-05
La mécanique comme vous ne l’avez jamais vu, 13 superbes photographies qui ne vous laisseront pas de marbre, réalisées par 13 laboratoires de recherche différentes.
La mécanique comme vous ne l’avez jamais vu, 13 superbes photographies qui ne vous laisseront pas de marbre, réalisées par 13 laboratoires de recherche différentes.
Cette exposition présente des photographies issues des laboratoires de recherche du CNRS. Elle illustre les multiples visages de la mécanique, une discipline devenue incontournable et aux applications souvent inattendues, à travers 14 panneaux conçus par le pôle communication de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) du CNRS. MécaPixel dévoile un autre regard sur les sciences mécaniques. .
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr
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English : Exposition MÉCAPIXEL
Mechanics as you’ve never seen them before, 13 superb photographs from 13 different research laboratories.
L’événement Exposition MÉCAPIXEL Marmande a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Val de Garonne
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