Exposition Mémoire vie autrefois et objets anciens Place du champ de foire Bujaleuf

Informations pratiques

Bujaleuf

Exposition Mémoire vie autrefois et objets anciens

Place du champ de foire Barnum à côté de la bascule Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

L’association Bujaleuf Mécaniques d’Antan* et le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages s’associent pour proposer une exposition autour de la vie rurale et des objets anciens, à l’occasion de la Foire d’antan de Bujaleuf mettant à l’honneur les anciennes pratiques agricoles avec démonstration de batteuse à l’ancienne notamment. L’exposition « Mémoire » du Pays d’art et d’histoire, créée à la suite d’une collecte de mémoire auprès des résidents d’EHPAD, présente vie quotidienne, école autrefois, travaux des champs et forestiers, métiers et savoir-faire, élevage… Redécouvrez cette époque (des années 1920 aux années 1970) et ces objets anciens en famille, et pour certains retombez avec émoi dans vos souvenirs d’enfance. .

Place du champ de foire Barnum à côté de la bascule Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 32 58 13

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English : Exposition Mémoire vie autrefois et objets anciens

L’événement Exposition Mémoire vie autrefois et objets anciens Bujaleuf a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Portes de Vassivière