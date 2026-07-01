Exposition Mémoire vie autrefois et objets anciens Place du champ de foire Bujaleuf
dimanche 9 août 2026 · Place du champ de foire · Bujaleuf
Informations pratiques
Bujaleuf
Exposition Mémoire vie autrefois et objets anciens
Place du champ de foire Barnum à côté de la bascule Bujaleuf Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
L’association Bujaleuf Mécaniques d’Antan* et le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages s’associent pour proposer une exposition autour de la vie rurale et des objets anciens, à l’occasion de la Foire d’antan de Bujaleuf mettant à l’honneur les anciennes pratiques agricoles avec démonstration de batteuse à l’ancienne notamment. L’exposition « Mémoire » du Pays d’art et d’histoire, créée à la suite d’une collecte de mémoire auprès des résidents d’EHPAD, présente vie quotidienne, école autrefois, travaux des champs et forestiers, métiers et savoir-faire, élevage… Redécouvrez cette époque (des années 1920 aux années 1970) et ces objets anciens en famille, et pour certains retombez avec émoi dans vos souvenirs d’enfance. .
Place du champ de foire Barnum à côté de la bascule Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 32 58 13
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English : Exposition Mémoire vie autrefois et objets anciens
L’événement Exposition Mémoire vie autrefois et objets anciens Bujaleuf a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Portes de Vassivière
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