Rassemblement annuel sidecars Route de la plage Bujaleuf

Rassemblement annuel sidecars

Route de la plage Base de loisirs du Lac Ste-Hélène Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Baptêmes de sidecars au profit de l’école de Bujaleuf.

Venez découvrir ce petit monde et partager avec les sidecaristes.

Restauration sur place.

Diner et ambiance musicale le samedi soir sur inscription avant le 16 septembre. .

Route de la plage Base de loisirs du Lac Ste-Hélène Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 64 23 63 contact@associationuralfrance.fr

English : Rassemblement annuel sidecars

L’événement Rassemblement annuel sidecars Bujaleuf a été mis à jour le 2026-02-06 par Terres de Limousin