Pétanque les jeudis soir Boulodrome Bujaleuf

Pétanque les jeudis soir

Boulodrome 1 Route du Mont Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Chaque jeudi soir à 21h00 de juillet et août est organisé un tournoi de pétanque , en doublette.

Inscription ouverte à 19h30.

Petite restauration et buvette sur place. .

Boulodrome 1 Route du Mont Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 50 04 mairie@bujaleuf.fr

