Pétanque les jeudis soir Boulodrome Bujaleuf
Pétanque les jeudis soir Boulodrome Bujaleuf jeudi 2 juillet 2026.
Pétanque les jeudis soir
Boulodrome 1 Route du Mont Bujaleuf Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Chaque jeudi soir à 21h00 de juillet et août est organisé un tournoi de pétanque , en doublette.
Inscription ouverte à 19h30.
Petite restauration et buvette sur place. .
Boulodrome 1 Route du Mont Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 50 04 mairie@bujaleuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pétanque les jeudis soir
L’événement Pétanque les jeudis soir Bujaleuf a été mis à jour le 2026-02-19 par Terres de Limousin