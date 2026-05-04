Bujaleuf

Cirque Bidon: Sand pour Sand Bidon !

Site de la Plage Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Le Cirque Bidon est l’un des derniers cirques contemporains de France à partir en tournée avec des roulottes tirées par des chevaux. Cette année, la compagnie dirigée par François Bidon a choisi la Creuse et un bout de la Haute Vienne pour fêter les 50 ans de sa création et s’installera à Bujaleuf avec un spectacle en hommage à George Sand, dans le cadre des 150 ans de sa disparition.

Pour voir le spectacle, il n’y a pas de système de réservation. Les billets se prennent sur place. .

Site de la Plage Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97 contact@lecirquebidon.fr

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English : Cirque Bidon: Sand pour Sand Bidon !

L’événement Cirque Bidon: Sand pour Sand Bidon ! Bujaleuf a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Portes de Vassivière