Journée sportive À la poursuite des médecins perdus Route de la plage Bujaleuf

Bujaleuf

Journée sportive À la poursuite des médecins perdus

Route de la plage Lac de sainte-hélène Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – 25.7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le 14 juin 2026, au lac de Sainte-Hélène à Bujaleuf, l’association À la poursuite des médecins perdus organise une journée unique mêlant sport, santé et convivialité. Au programme trail nature (20 km en solo ou relais et boucle de 5 km), randonnée solidaire, Village Santé gratuit avec ateliers, animations et rencontres autour de la prévention et du bien-être. Derrière cet événement festif se cache un enjeu essentiel promouvoir l’accès aux soins et renforcer l’attractivité médicale du territoire Monts & Barrages. Une journée ouverte à tous pour montrer qu’un territoire rural peut être dynamique, accueillant et innovant, tout en construisant l’avenir de la santé de proximité. .

Route de la plage Lac de sainte-hélène Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 14 77 87 alpdmp87@gmail.com

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English :

L’événement Journée sportive À la poursuite des médecins perdus Bujaleuf a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin