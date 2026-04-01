Exposition Mémoires de Sarlabous A la salle des Fêtes Sarlabous

Sarlabous

Exposition Mémoires de Sarlabous

A la salle des Fêtes 8 route des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Exposition présentée par le Comité des Fêtes de Sarlabous avec l’aimable participation des villageois et leurs familles.

Libre participation.

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A la salle des Fêtes 8 route des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

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English :

Exhibition presented by the Comité des Fêtes de Sarlabous with the kind participation of villagers and their families.

Free admission.

L’événement Exposition Mémoires de Sarlabous Sarlabous a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65