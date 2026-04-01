Exposition Mémoires de Sarlabous A la salle des Fêtes Sarlabous
Exposition Mémoires de Sarlabous A la salle des Fêtes Sarlabous samedi 25 avril 2026.
Sarlabous
Exposition Mémoires de Sarlabous
A la salle des Fêtes 8 route des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 17:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Exposition présentée par le Comité des Fêtes de Sarlabous avec l’aimable participation des villageois et leurs familles.
Libre participation.
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A la salle des Fêtes 8 route des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14
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English :
Exhibition presented by the Comité des Fêtes de Sarlabous with the kind participation of villagers and their families.
Free admission.
L’événement Exposition Mémoires de Sarlabous Sarlabous a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65