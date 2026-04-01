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Exposition Mémoires de Sarlabous A la salle des Fêtes Sarlabous

Exposition Mémoires de Sarlabous A la salle des Fêtes Sarlabous samedi 25 avril 2026.

Lieu : A la salle des Fêtes

Adresse : 8 route des Baronnies

Ville : 65130 Sarlabous

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Sarlabous

Exposition Mémoires de Sarlabous

A la salle des Fêtes 8 route des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Exposition présentée par le Comité des Fêtes de Sarlabous avec l’aimable participation des villageois et leurs familles.
Libre participation.
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A la salle des Fêtes 8 route des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14 

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English :

Exhibition presented by the Comité des Fêtes de Sarlabous with the kind participation of villagers and their families.
Free admission.

L’événement Exposition Mémoires de Sarlabous Sarlabous a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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