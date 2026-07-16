Exposition « Mémoires industrielles, voyage au cœur du Poissy ouvrier (1820-1960) », Maison de Fer, Poissy, Poissy

Informations pratiques

Exposition « Mémoires industrielles, voyage au cœur du Poissy ouvrier (1820-1960) » 14 octobre 2026 – 9 mai 2027 Maison de Fer, Poissy Yvelines

3€ / 1€ réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T13:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00

Fin : 2027-05-09T13:00:00+02:00 – 2027-05-09T18:00:00+02:00

L’histoire récente de la ville de Poissy est indissociable de celle des industries qui s’y sont implantées et développées. Des petits ateliers du 19e siècle, aux grandes usines de fabrication automobiles du 20e, l’exposition se concentre sur une quinzaine d’entre elles (Frères Roses, Barbey, Grégoire, Monopole, CEAT, Ford, Simca, etc.) à travers des collections de photos et cartes postales présentant les ouvriers, les ateliers de fabrication et les objets produits.

L’exposition sera l’occasion d’aborder le contexte social et politique avec l’arrivée du Front populaire : les grèves et le mandat du maire René Tainon qui laissera des traces importantes dans la cité (Hôtel de ville – Théâtre, équipements sportifs, etc.). Quelques clichés retracent notamment la visite de Léon Blum à Poissy en 1936.

Enfin, grâce au concours de collectionneurs privés, l’exposition présentera quelques appareils photographiques de la moitié du 19e siècle aux années 1950 afin d’inscrire l’exposition dans le Bicentenaire de la Photographie et évoquer l’évolution de la technique et la sa démocratisation.

L’exposition Mémoires industrielles : voyage au coeur du Poissy ouvrier (1820-1960) a été conçue à partir de différents fonds d’archives (privées, municipales, départementales).

Maison de Fer, Poissy 2ter allée des Glaïeuls Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 01 39 22 54 31 https://maisondefer-poissy.fr/ La Maison de Fer est un édifice atypique, qui tient son nom des matériaux utilisés pour sa construction. Sa structure, tout comme ses murs et sa toiture, sont entièrement faits de métal. Elle est bâtie à partir d’un système de construction par tôles embouties,

breveté par l’ingénieur belge Joseph Danly. Elle est aujourd’hui l’un des rares témoignages d’une époque industrielle florissante de la

fin du XIXe – début du XXe siècle, où les constructions en métal étaient synonymes d’innovation, de modernité et de confort.

Villa de villégiature construite en 1896 pour Georges de Coninck et son épouse, la maison va être habitée jusque dans les années 1980 où l’Etat la rachète par expropriation. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1975, la

Maison de Fer avait été laissée à l’abandon et soufflée par la tempête de 1999.

Ses vestiges sont acquis par la Ville de Poissy en 2016. Commence alors un projet de reconstruction de grande envergure afin que la

maison renaisse de ses cendres. Une opération de démontage est tout d’abord entreprise afin de récupérer un maximum de pièces

d’origine. Ces dernières sont ensuite stockées afin d’effectuer un bilan sanitaire et de déterminer lesquelles pourront être réutilisées

pour la reconstruction. Le reste des pièces est reconstruit à l’identique.

En décembre 2018, l’ambitieuse opération de sauvetage et de renaissance du patrimoine connaissait une étape importante

avec la pose de sa première pierre dans le théâtre de verdure du parc Meissonier. Financée par le mécénat et les subventions,

dont l’important soutien du Département au parcours touristique pisciacais, la Maison de Fer a été reconstruite et modernisée sous

la supervision de l’architecte Philippe Blanc, la transformant en un lieu de culture qui abrite aujourd’hui un centre d’interprétation du

patrimoine.

Le chantier de reconstruction est achevé en 2019 et la Maison de Fer est inaugurée lors des Journées Européennes du Patrimoine

2020 en présence de Karl Olive, Maire de la Ville, Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Janine De Coninck,

petite-fille des premiers occupants de la maison ainsi que des mécènes et partenaires du projet. Aujourd’hui reconstruite au sein du parc Meissonier, la Maison de Fer une Galerie d’Art et d’histoire ainsi qu’un espace d’exposition HORAIRES

Mercredi, samedi, dimanche

de 13h à 18h

La Maison de Fer est équipée d’un

ascenseur

TARIFS

3€ plein tarif. 1€ tarif réduit

Audioguide 1€

L’histoire récente de la ville de Poissy est indissociable de celle des industries qui s’y sont implantées et développées. Des petits ateliers du 19e siècle, aux grandes usines de fabrication du 20e…

©Musée d’Art et d’Histoire de Poissy / Ville de Poissy